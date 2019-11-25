Линдеманн снял видеоролик, в котором пытается изнасиловать Лободу

Тилль Линдеманн выпустил видеоклип в котором снялась и украинская певица Светлана Лобода.
В видеоролике проекта LINDEMANN на трек Frau & Mann Лобода играет главную женскую роль.
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По сюжету, Тилль играет директора завода, на котором работает героиня певицы. Линдеманн тайно влюблен в нее, и она - жена брата героя Тилля.
В ролике фанаты увидят эмоциональные сцены между Тиллем и Светланой, в которых герой Линдеманна пытается изнасиловать героиню Лободы, а и разбивает ему пепельницей голову.
Тиллю приписывают роман с артисткой Светланой Лободой. Говорят, она родила музыканту дочь Тильду.
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