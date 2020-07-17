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пятница, 17 июля 2020 17:53

"Листи": Кристина Луговая презентует новую чувственную песню
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«Листи» - душевная песня-размышление о том, что все должно происходить вовремя.
Фото: Фото предоставлено пиар-агентом артистки
«Листи» - душевная песня-размышление о том, что все должно происходить вовремя.
«Листи» - душевная песня-размышление о том, что все должно происходить вовремя.
«Листи» - душевная песня-размышление о том, что все должно происходить вовремя.
«Листи» - душевная песня-размышление о том, что все должно происходить вовремя.

Pop-jazz певица Кристина Луговая представила премьеру трогательной песни "Листи". Символично, что именно эта композиция начинает творческий этап певицы после полуторагодовалой паузы.

"Листи" - душевная песня-размышление о том, что все должно происходить вовремя. О письмах, которые мы очень ждем и те, которые не могут найти своего адресата.

"Для каждого из нас важно вовремя сказанное доброе слово, поддержка, действие и проявление любви. Своевременные ответ и любовь. Счастлива, что мои "Письма" после полуторагодовалого перерыва в релизах, наконец будут доставлены моим адресатам - моим слушателям. Слушаем мою первую сюжетную песню и пусть все жизненные письма приходят вовремя ", - рассказывает Кристина Луговая.

Музыкальная работа "Листи" - это лирическое начало серии релизов в поддержку новом EP-альбома (миниальбом - Gazeta.ua) певицы, выход которого запланирован в конце августа.

Песни Кристины попадают в рейтинг "300 новых песен на украинском языке" по версии Karabas Live, держат лидирующие позиции в музыкальных чартах и хит-парадах.

Предыдущая композиция певицы "Де та ясність" была представлена 10 декабря 2018. "Де та ясність" - песня-вопрос и конечно же песня-надежда. Песня о том, что невозможно разделить черное и белое.

Кристина Луговая в соцсетях:

https://www.facebook.com/chrystynaluhova.official

https://www.instagram.com/chrystynaluhova/

Співачка 34-річна Злата Огнєвіч показала кліп на пісню "Богиня". Тема пісні та відео розкриває особливість і бездоганність кожної жінки, незалежно від ваги, віку, професії та інших особливостей.

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