"Липсинк батл-2021": кто получил звание лучшего пародиста Украины

17 апреля состоялся суперфинал шоу звездных пародий "Липсинк батл". В финале встретились Владимир Дантес, юморист Юрий Ткач и ведущая Леся Никитюк.

В финале они имели пародировать легенду британского рока, культового солиста группы Queen Фредди Меркьюри. Участники имели "залипситы" хит I want to break free.

И первым на сцене появился Юрий Ткач. В мини-юбки, розовой кофточке и черном парике с пылесосом в руках Ткач воспроизвел Фредди из клипа на эту песню.

Далее вышла Леся Никитюк в белых брюках с ромбами, белой майке, ну а за ней культового рок-исполнителя пародировал Владимир Дантес в белых штанах, майке и куртке.

Победу в первом сезоне шоу "Липсинк батл" получил Владимир Дантес. Он получил золотой пояс чемпиона "Липсинк батл" и звание лучшего пародиста Украины.