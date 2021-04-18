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воскресенье, 18 апреля 2021 04:50

"Липсинк батл-2021": кто получил звание лучшего пародиста Украины

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17 апреля состоялся суперфинал шоу звездных пародий "Липсинк батл". В финале встретились Владимир Дантес, юморист Юрий Ткач и ведущая Леся Никитюк.

В финале они имели пародировать легенду британского рока, культового солиста группы Queen Фредди Меркьюри. Участники имели "залипситы" хит I want to break free.
И первым на сцене появился Юрий Ткач. В мини-юбки, розовой кофточке и черном парике с пылесосом в руках Ткач воспроизвел Фредди из клипа на эту песню.

 

Далее вышла Леся Никитюк в белых брюках с ромбами, белой майке, ну а за ней культового рок-исполнителя пародировал Владимир Дантес в белых штанах, майке и куртке.

 

Победу в первом сезоне шоу "Липсинк батл" получил Владимир Дантес. Он получил золотой пояс чемпиона "Липсинк батл" и звание лучшего пародиста Украины.

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