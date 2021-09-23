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четверг, 23 сентября 2021 14:24

Линду Евангелисту изуродовала неудачная процедура красоты: модель пять лет скрывала это
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Канадская супермодель 56-летняя Линда Евангелиста призналась, что неудачной операцией красоты испортила внешность.

Последствия не удалось убрать даже двумя пластиками, рассказала звезда в Instagram.

"Сегодня я сделала большой шаг к исправлению вреда, который мне причинили. Я скрывала его более пяти лет. Ответ подписчикам, удивлявшимся, почему я не работаю, а карьеры моих ровесников процветают. Причина в том, что меня сильно изуродовали процедурой Zeltiq CoolSculpting. Она дала результат, противоположный обещанному", - прокомментировала Евангелиста.

Евангелиста решила подать иск в суд из-за процедуры криолиполиза - с помощью специального оборудования жировые клетки в нужных участках лица или тела "вымораживаются", расщепляются естественным путем и через некоторое время выводятся печенью.

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О рисках и последствиях модель не предупредили, отметила она. Евангелиста страдает от парадоксальной жировой гиперплазии. То есть процедура дала обратный эффект.

"Она увеличила, а не уменьшила количество жировых клеток. В результате я изуродована даже после двух болезненных и безуспешных пластических операций. Я осталась, как описали это медиа, "неузнаваемой", - рассказала модель.

Она призналась, что инцидент не только лишил ее способности зарабатывать, но и довел до сильной депрессии.

Линда Евангелиста призналась, что неудачная процедура красоты испортила ей внешность.
Фото: @411blvd
Линда Евангелиста призналась, что неудачная процедура красоты испортила ей внешность.
Евангелиста до процедры криолиполиза.
Евангелиста до процедры криолиполиза.
Евангелиста до процедры криолиполиза.

Легендарная супермодель Линда Евагелиста не появляется на светских мероприятиях и подиумах. Один из последних громких мероприятий - модное шоу Versace - Линда, в отличие от моделей-сверстниц Клаудии Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и других, тоже пропустила. В это время знаменитость гуляла по Нью-Йорку, где ее запечатлели папарацци.

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