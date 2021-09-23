Линду Евангелисту изуродовала неудачная процедура красоты: модель пять лет скрывала это

Канадская супермодель 56-летняя Линда Евангелиста призналась, что неудачной операцией красоты испортила внешность.

Последствия не удалось убрать даже двумя пластиками, рассказала звезда в Instagram.

"Сегодня я сделала большой шаг к исправлению вреда, который мне причинили. Я скрывала его более пяти лет. Ответ подписчикам, удивлявшимся, почему я не работаю, а карьеры моих ровесников процветают. Причина в том, что меня сильно изуродовали процедурой Zeltiq CoolSculpting. Она дала результат, противоположный обещанному", - прокомментировала Евангелиста.

Евангелиста решила подать иск в суд из-за процедуры криолиполиза - с помощью специального оборудования жировые клетки в нужных участках лица или тела "вымораживаются", расщепляются естественным путем и через некоторое время выводятся печенью.

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О рисках и последствиях модель не предупредили, отметила она. Евангелиста страдает от парадоксальной жировой гиперплазии. То есть процедура дала обратный эффект.

"Она увеличила, а не уменьшила количество жировых клеток. В результате я изуродована даже после двух болезненных и безуспешных пластических операций. Я осталась, как описали это медиа, "неузнаваемой", - рассказала модель.

Она призналась, что инцидент не только лишил ее способности зарабатывать, но и довел до сильной депрессии.

Фото: @411blvd

Легендарная супермодель Линда Евагелиста не появляется на светских мероприятиях и подиумах. Один из последних громких мероприятий - модное шоу Versace - Линда, в отличие от моделей-сверстниц Клаудии Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и других, тоже пропустила. В это время знаменитость гуляла по Нью-Йорку, где ее запечатлели папарацци.