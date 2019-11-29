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пятница, 29 ноября 2019 17:35

ЛГБТ-активисты и ВИЧ-положительные объединились в яркой фотосессии
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Роман “Дилер реальности" – это литературный дебют Николаса Димитрова, написанный в уникальном стиле киберпанка и неореализма
Фото: пресс-служба
Роман “Дилер реальности" – это литературный дебют Николаса Димитрова, написанный в уникальном стиле киберпанка и неореализма
Роман “Дилер реальности" – это литературный дебют Николаса Димитрова, написанный в уникальном стиле киберпанка и неореализма
Роман “Дилер реальности" – это литературный дебют Николаса Димитрова, написанный в уникальном стиле киберпанка и неореализма
Роман “Дилер реальности" – это литературный дебют Николаса Димитрова, написанный в уникальном стиле киберпанка и неореализма

Ко всемирному дню борьбы со СПИДом известные украинские модели и болгарский писатель Николас Димитров снялись в провокационной фотосессии.

Желание изменить мир к лучшему, отображенное в романе Димитрова "Дилер реальности", нашло продолжение в создании неординарной фотосессии и видеоролика. Проект был создан в поддержку идей толерантности и борьбе со стигмой, в том числе к ЛГБТ и ВИЧ-позитивным людям в обществе.

"Учитывая, в какое время мы живем и какое внимание уделяется здоровью, мы хотим обратить внимание молодежи на одну из самых острых проблем современной Украины – распространение ВИЧ. Мы все знаем о нем, но стараемся не говорить или делать вид, что не замечаем, а он ближе, чем кажется" - прокомментировал Димитров.

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Основной месседж фотосессии - показать ярких представителей нового поколения на примере героев, выбранных для съемки, которые стоят у истоков нового общества.

Автор: пресс-служба
  Роман “Дилер реальности" – это литературный дебют Николаса Димитрова, написанный в уникальном стиле киберпанка и неореализма
Роман “Дилер реальности" – это литературный дебют Николаса Димитрова, написанный в уникальном стиле киберпанка и неореализма

Уже 20 лет Николас Димитров является одним из активистов по борьбе со СПИДом в Восточной Европе. Поэтому писатель передает гонорар, полученный от продажи первого тиража своего дебютного романа в Украине в пользу благотворительной организации "Тинерджайзер".

"Сегодня в Украине живет более 1 миллиона подростков. Исследования говорят, что подростки и молодые люди недостаточно знают о путях передачи ВИЧ. Наше движение создавалось для того, чтобы говорить правду. А она в том, что в нашем обществе не хватает сексуального образования и осознания ценности здоровья. А также в том, что у людей не хватает толерантности к разным группам, тем более к ВИЧ-позитивным", - говорит Яна Панфилова, создательница и глава правления "Тинерджайзер".

Роман "Дилер реальности" – это литературный дебют Николаса Димитрова, написанный в уникальном стиле киберпанка и неореализма. В произведении автор описывает антиутопический мир будущего, в котором стремительно развиваются высокие технологии и кибернетика на фоне глубокого социального и нравственного упадка, в котором главный герой становится мессией первой в мире цифровой религии.

Благотворительная организация "Тинерджайзер" - движение, объединившее подростков Восточной Европы для взаимоподдержки и борьбы с дискриминацией во всех ее проявлениях, включая ВИЧ.

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