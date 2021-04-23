Леся Никитюк похвасталась прессом на фоне цветущей сакуры

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк отправилась в Винницу, чтобы сделать эффектные фото на фоне цветущих сакур. Фотографиями поделилась на своей странице в Instagram.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk Ради эффектных фотографий на фоне сакур Леся Никитюк приехала в Винницу

Вместо аллеи сакур ведущая насчитала лишь 5 деревьев.

"Если не можете позволить себе Японию - езжайте в Винницу, там 5 сакур расцвело", - иронично подписала фото Никитюк.

Леся позировала в топе и леггинсах, демонстрируя плоский живот. А ради контраста с розовыми цветами она надела ярко голубой пиджак.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk Ради эффектных фотографий на фоне сакур Леся Никитюк приехала в Винницу

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Ведущая 33-летняя Леся Никитюк поделилась архивным снимком. Звезда показала, как выглядела в подростковом возрасте. На фотографии Никитюк позировала в белой кофточке и джинсовой куртке. Она сделала макияж, накрутила волосы и челку для школьной фотосессии.