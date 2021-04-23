Леся Никитюк похвасталась прессом на фоне цветущей сакуры

 
Ексклюзивы
1/5
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 72
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 585
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
Просмотров: 423
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 297
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 351
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 432
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 954
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 288
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 216
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 423
Фото
Все фото
10
6
3
8
4
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Джиджи Хадид перевоплотились в сексуального кролика
Джиджи Хадид перевоплотились в сексуального кролика
Украинская певица продемонстрировала подтянутую фигуру
Украинская певица продемонстрировала подтянутую фигуру
Подопечная Monatik в дерзких образах презентовала клип-вечеринку
Подопечная Monatik в дерзких образах презентовала клип-вечеринку
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Видео
Все видео
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Впервые за 10 лет: Евгения Власова выступила с участницей "Голоса страны"
Впервые за 10 лет: Евгения Власова выступила с участницей "Голоса страны"
Пивоваров превратился в женщину и потанцевал на каблуках
Пивоваров превратился в женщину и потанцевал на каблуках
Каменских призналась, что перенесла Covid-19 и теперь страдает от панических атак
Каменских призналась, что перенесла Covid-19 и теперь страдает от панических атак
Участница "Голосу країни" выпустила дебютный украиноязычный трек
Участница "Голосу країни" выпустила дебютный украиноязычный трек
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 432
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1044
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 279
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 333
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 549
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 108
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
пятница, 23 апреля 2021 23:46

Леся Никитюк похвасталась прессом на фоне цветущей сакуры

  Комментировать

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк отправилась в Винницу, чтобы сделать эффектные фото на фоне цветущих сакур. Фотографиями поделилась на своей странице в Instagram.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk
  Ради эффектных фотографий на фоне сакур Леся Никитюк приехала в Винницу
Ради эффектных фотографий на фоне сакур Леся Никитюк приехала в Винницу

Вместо аллеи сакур ведущая насчитала лишь 5 деревьев.

"Если не можете позволить себе Японию - езжайте в Винницу, там 5 сакур расцвело", - иронично подписала фото Никитюк.

Леся позировала в топе и леггинсах, демонстрируя плоский живот. А ради контраста с розовыми цветами она надела ярко голубой пиджак.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk
  Ради эффектных фотографий на фоне сакур Леся Никитюк приехала в Винницу
Ради эффектных фотографий на фоне сакур Леся Никитюк приехала в Винницу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На лоне природы: звезды поразили смелыми фото ко Дню Земли

Ведущая 33-летняя Леся Никитюк поделилась архивным снимком. Звезда показала, как выглядела в подростковом возрасте. На фотографии Никитюк позировала в белой кофточке и джинсовой куртке. Она сделала макияж, накрутила волосы и челку для школьной фотосессии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Леся Никитюк похвасталась прессом на фоне цветущей сакуры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 35201
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 21807
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 14751
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 11898
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 Просмотров: 7650
Знаменитости
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 Просмотров: 7650
"Считала жареные сухарики своим коронным блюдом" - ведущая рассказала о кулинарных слабостях
"Считала жареные сухарики своим коронным блюдом" - ведущая рассказала о кулинарных слабостях Просмотров: 54
На лоне природы: звезды поразили смелыми фото ко Дню Земли
На лоне природы: звезды поразили смелыми фото ко Дню Земли
5
 Просмотров: 117
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
 Просмотров: 108
63-летняя мать Дана Балана ошеломила видом
63-летняя мать Дана Балана ошеломила видом Просмотров: 1476
Больше всего комментируют
27
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
9
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
5
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
4
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Голосов: 42941
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть