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воскресенье, 20 февраля 2022 08:01

Курту Кобейну могло бы исполниться 55: малоизвестные факты и популярные песни музыканта

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20 февраля американский певец, композитор и фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн мог бы отмечать юбилей. Сегодня ему исполнилось бы 55 лет. Однако 8 апреля 1994 года Кобейн покончил жизнь самоубийством выстрелом из дробовика. К моменту смерти ему было 27 лет, был женат и имел годовалую дочь.

Gazeta.ua предлагает вспомнить хиты культового музыканта и рассказывает о его творческом пути.

В 1985 году Кобейн организовал группу под названием Fecal Matter. Год спустя коллектив распался. Но кассета с демозаписью понравилась его другу – Кристу Новоселичу. Тот предложил собрать новую группу. Третьим участником стал ударник Чед Ченнинг. Коллектив сменил несколько названий – Skid Row, Ted Ed Fred, Bliss, Pen Cap Chew. Но остановился на Nirvana.

Первый трек Love Buzz/Big Cheese вышел в 1988 году, а первый альбом Bleach – год спустя. Слава к группе пришла в 1991 году – после релиза второго альбома с названием Nevermind. Сингл Smells Like Teen Spirit стал хитом на MTV.

Автор: скриншот с видео-интервью 1993 года
  20 февраля Курт Кобейн мог бы праздновать 55 лет
20 февраля Курт Кобейн мог бы праздновать 55 лет

А за год до популярности Кобейн познакомился в портлендском клубе с будущей женой – актрисой и певицей Кортни Лав. Там они оба выступали с группами. В 1992 году Лав забеременела, поэтому 24 февраля того же года на гавайском пляже пара поженилась. На свадебную церемонию Кобейн пришел в пижаме. Как объяснил потом, ему "было лень надевать костюм".

Дочь исполнителей Фрэнсис Бин Кобейн появилась на свет 18 августа 1992 года. В ее крестные взяли британского рок-музыканта Майкла Стайла и голливудскую актрису Дрю Бэрримор. Фрэнсис Бин попробовала себя как вокалистка, но впоследствии занялась искусством. Сейчас она известна как художница.

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5 апреля 1994 года в дом Кобейнов в американском Сиэтле приехал электрик Гери Смит, чтобы установить систему безопасности. Ему не открывали. Через стеклянную дверь оранжереи мужчина увидел тело, кровь и ружье. Позвонил в 8:45 в полицию и местную радиостанцию. Правоохранители впоследствии сообщили, что музыкант ввел себе дозу героина, несовместимую с жизнью, и выстрелил в голову из ружья.

Кобейн имел проблемы со здоровьем с детства. Ему ставили диагноз "синдром дефицита внимания и гиперактивности", впоследствии - биполярное аффективное расстройство. С 13 лет певец экспериментировал с наркотическими препаратами. До 1991 года он имел наркотическую зависимость. Лав также злоупотребляла наркотиками, поэтому обоим приходилось неоднократно проходить курс реабилитации. Но это не изменило ситуацию: с начала 1994 года и до момента смерти Кобейн находился в глубокой депрессии, пытался несколько раз убить себя. Но музыкант утверждал, что это были ошибки.

Вспоминаем популярные треки в исполнении легендарного Курта Кобейна.

В США окружной суд Калифорнии отклонил иск против группы Nirvana от 30-летнего Спенсера Элдена, который жаловался на сексуальную эксплуатацию. Элден подал в суд в прошлом году, заявив о незаконном использовании группой его обнаженного детского фото на обложке альбома Nevermind.

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Дата
20
февраля

Курту Кобейну могло бы исполниться 55: малоизвестные факты и популярные песни музыканта

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