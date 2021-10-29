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пятница, 29 октября 2021 12:36

Культовая группа ABBA ошарашила фанов заявлением

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Культовая группа ABBA ошарашила фанов заявлением
Шведская группа ABBA объявила, что завершает карьеру. Фото: instagram.com/abba

Шведская группа ABBA объявила, что завершает карьеру. Музыканты представят последний альбом Voyage 5 ноября.

Участники коллектива уходят на пенсию. Как отметил композитор АВВА 74-летний Бенни Андерсон, завершение музыкальной карьеры все равно должно было произойти. Он добавил в интервью изданию The Guardian, что, когда группа распалась впервые в 1982 году, он не утверждал, что это конец.

"Я никогда не говорил себе, что ABBA никогда не повторится. Но я могу сказать вам сейчас: это все", – сказал Андерссон.

Поэтому недавнее воссоединение участников группы было для написания первой за 40 лет пластинки, а также записи шоу в виде цифровых клонов. На май 2022 года запланирован тур с голограммами музыкантов. Первый концерт пройдет в Лондоне.

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Самые известные хиты группы можете прослушать в ролике ниже.

Шведская группа ABBA после почти 40-летнего перерыва анонсировала новый альбом Voyage. Он будет состоять из 10 композиций, объявили участники группы во время стрима на YouTube. Выход запланировали на 5 ноября.

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