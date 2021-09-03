Культовая группа ABBA презентовала новые песни после 40 лет перерыва

Новые песни уже можно прослушать. Фото: instagram.com/abba

Шведская группа ABBA после почти 40-летнего перерыва анонсировала новый альбом Voyage.

Он будет состоять из 10 композиций, объявили участники группы во время стрима на YouTube. Выход запланировали на 5 ноября.

"Весной 1982-го мы взяли перерыв. Но пришло время его закончить. Говорят, опрометчиво делать промежуток более чем в 40 лет между альбомами. Поэтому мы записали следующий после The Visitors", - заявили артисты.

Две новые композиции уже можно прослушать.

Еще пять песен презентуют во время шоу Abba Voyage, над спецэффектами для которого работает компания Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic. Планируют, что на сцене в Лондоне будут выступать голограммы артистов.

В последний раз ABBA выступила в 1982 году. С тех пор участники занимались сольными проектами. Группу внесли в Зал славы рок-н-ролла. Недавно группа создала сайт Abba Voyage, где можно получить подробности относительно новых выступлений. Создали также документальный фильм о возвращении группы.