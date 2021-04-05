"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль

Молдавский музыкант 42-летний Дан Балан вернулся в вокальное шоу. В 11-м выпуске "Голосу країни-11" он стал советником певицы 36-летней Тины Кароль.

Автор: instagram.com/danbalan В 11-м выпуске вокального шоу Дан Балан стал советником Тины Кароль

Их пара постоянно шутила, флиртовала и советовалась на протяжении программы. Артисты нежно танцевали вместе под романтическую песню. Это было во время прослушивания последнего участника вокальных нокаутов Никиты Ломакина, который прошел в прямые эфиры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

За кулисами шоу Балан дал интервью Славе Демину. Он рассказал, что был рад вернуться на проект, но не планирует пока снова стать тренером. Также журналист спросил Балана, куда ему больше хотелось поцеловать Кароль.

"Куда захотелось, туда и поцеловал", - ответил артист.

На протяжении выпуска Балан и Кароль постоянно шутили на тему их отношений и нежно общались.

"Друзья, все стесняются или только я? Как будто подглядываю немного. Но мне нравится", - отметила Надя Дорофеева.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

В воскресенье, 4 апреля, состоялся 11-й эфир 11-го сезона вокального шоу "Голос страны". Продолжился отборочный тур борьбы за звание сильнейшего вокалиста - нокауты. В отличие от прошлых лет, в нокаутах появилось новое правило: тренер может отправить участника домой с любого стула, даже с первого. На помощь тренерам пришли звездные советники. К Наде Дорофеевой присоединилась Alyona Alyona, а Тине Кароль помогал Дан Балан.