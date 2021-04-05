"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль

 
Ексклюзивы
1/5
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 558
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 1963
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1170
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1593
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 576
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 630
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1215
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 666
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 576
Фото
Все фото
7
4
6
6
6
Топ-модель предстала в образе сексуального кролика к Пасхе
Топ-модель предстала в образе сексуального кролика к Пасхе
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала &quot;молочную&quot; грудь
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала "молочную" грудь
Звезда &quot;Крепостной&quot; сверкнула пышными ягодицами в пляжном фотосете
Звезда "Крепостной" сверкнула пышными ягодицами в пляжном фотосете
&quot;Как жить?&quot; Никитюк в постели взбудоражила сеть длинными ногами
"Как жить?" Никитюк в постели взбудоражила сеть длинными ногами
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Видео
Все видео
"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль
"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль
"Голос страны-11": как прошли последние вокальные нокауты
"Голос страны-11": как прошли последние вокальные нокауты
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
Оля Цибульская рассказала, как похудела на 15 кг
Оля Цибульская рассказала, как похудела на 15 кг
"Другая" Кароль выпустила зажигательный альбом
"Другая" Кароль выпустила зажигательный альбом
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1593
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 234
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1197
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 1053
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 369
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 801
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
понедельник, 05 апреля 2021 17:43

"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль

  Комментировать

Молдавский музыкант 42-летний Дан Балан вернулся в вокальное шоу. В 11-м выпуске "Голосу країни-11" он стал советником певицы 36-летней Тины Кароль.

Автор: instagram.com/danbalan
  В 11-м выпуске вокального шоу Дан Балан стал советником Тины Кароль
В 11-м выпуске вокального шоу Дан Балан стал советником Тины Кароль

Их пара постоянно шутила, флиртовала и советовалась на протяжении программы. Артисты нежно танцевали вместе под романтическую песню. Это было во время прослушивания последнего участника вокальных нокаутов Никиты Ломакина, который прошел в прямые эфиры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

За кулисами шоу Балан дал интервью Славе Демину. Он рассказал, что был рад вернуться на проект, но не планирует пока снова стать тренером. Также журналист спросил Балана, куда ему больше хотелось поцеловать Кароль.

"Куда захотелось, туда и поцеловал", - ответил артист.

На протяжении выпуска Балан и Кароль постоянно шутили на тему их отношений и нежно общались.

"Друзья, все стесняются или только я? Как будто подглядываю немного. Но мне нравится", - отметила Надя Дорофеева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Голос страны-11": участница шоу потрясающе спела песню Адель

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

В воскресенье, 4 апреля, состоялся 11-й эфир 11-го сезона вокального шоу "Голос страны". Продолжился отборочный тур борьбы за звание сильнейшего вокалиста - нокауты. В отличие от прошлых лет, в нокаутах появилось новое правило: тренер может отправить участника домой с любого стула, даже с первого. На помощь тренерам пришли звездные советники. К Наде Дорофеевой присоединилась Alyona Alyona, а Тине Кароль помогал Дан Балан.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
апреля

Молочный суп помирил армии: впечатляющие факты о блюде

Черноморский флот стал украинским

Казаки и гетман подписали конституцию

Организация украинских националистов раскололась

Писателя обвинили в гомосексуализме

Основали кибервойска

Открыли самый дальний остров мира

В Польше разбился автобус с украинцами

Самое читаемое
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 25741
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
 Просмотров: 10836
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 9288
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 6156
Самая молодая миллиардерша продемонстрировала весенние аутфиты
Самая молодая миллиардерша продемонстрировала весенние аутфиты
9
 Просмотров: 4626
Знаменитости
"Пушка" Alyona Alyona в мини-шортах повторила образ Бейонсе
"Пушка" Alyona Alyona в мини-шортах повторила образ Бейонсе Просмотров: 369
Топ-модель предстала в образе сексуального кролика к Пасхе
Топ-модель предстала в образе сексуального кролика к Пасхе
7
 Просмотров: 963
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала "молочную" грудь
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала "молочную" грудь
4
 Просмотров: 2565
Звезда "Крепостной" сверкнула пышными ягодицами в пляжном фотосете
Звезда "Крепостной" сверкнула пышными ягодицами в пляжном фотосете
6
 Просмотров: 2187
"Я не обязана любить свою страну" - звезда сериала "Школа" попала в базу "Миротворца"
"Я не обязана любить свою страну" - звезда сериала "Школа" попала в базу "Миротворца" Просмотров: 702
Больше всего комментируют
6
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
5
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
5
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
4
Зеленский резко летит в Катар
3
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
Голосов: 42842
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть