Кто ввел моду на "голые платья"

Казалось бы, "голые платья", вроде тех, в которых щеголяют Майли Сайрус, Бейонсе, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Рианна, Джессика Стэм – примета исключительно нашего времени.

В последние годы прозрачные платья вновь стали способом выделиться и попасть на первые страницы не только таблоидов, но и пополнить ряды модных списков (и анти-списков). Кто-то восхищается незримыми платьями, похожими на звездную пыль на нагом теле, кто-то приходит в шок от громких провокаций в духе Леди Гаги, но популярность тренда отрицать невозможно.

Впрочем, переплюнуть всех современных и не очень любительниц провокационного обнажения, могла бы американская звезда 30-х годов Мэй Уэст.

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