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воскресенье, 07 июля 2019 01:35

Кто ввел моду на "голые платья"
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Казалось бы, "голые платья", вроде тех, в которых щеголяют Майли Сайрус, Бейонсе, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Рианна, Джессика Стэм – примета исключительно нашего времени.

В последние годы прозрачные платья вновь стали способом выделиться и попасть на первые страницы не только таблоидов, но и пополнить ряды модных списков (и анти-списков). Кто-то восхищается незримыми платьями, похожими на звездную пыль на нагом теле, кто-то приходит в шок от громких провокаций в духе Леди Гаги, но популярность тренда отрицать невозможно.

Впрочем, переплюнуть всех современных и не очень любительниц провокационного обнажения, могла бы американская звезда 30-х годов Мэй Уэст.

В 80-х большой любительницей оголиться была певица Шер. Самым скандальным считается ее появление на премии «Оскар» в 1988 году, куда она пришла в прозрачном платье с блестящей вышивкой, имитирующей экзотический восточный костюм. Впрочем, клипы Шер начала 90-х тоже изобилуют прозрачными комбинезонами с тоненькими вставками, едва прикрывающими самое сокровенное. Да и в целом певица никогда особенной скромностью не отличалась.
Для 28-летней Шер бал MET Gala 1974 года стал дебютным — по такому поводу она надела почти совсем прозрачное платье с белой вышивкой.
Совершенно «голым» называют и знаменитое платье Мэрилин Монро, в котором она в 1962 году пропела президенту Кеннеди «Happy Birthday Mr. President». Тогда эпатажный наряд с шестью тысячами бриллиантовых блесток от дизайнера Жана-Луи Берзаулта вызвал настоящий фурор. «Мэрилин умела потрясающе владеть своим очаровательным телом, оно было в постоянном движении, но делала она все естественно, элегантно. И меня осенило – я ухватил, понял, что должен делать – обыграть этот ее дар провоцировать... В общем, я нарисовал эскиз платья, создающего эффект, что она – полностью обнаженная», – вспоминал кутюрье. У этого платья даже есть свое название - Happy Birthday. Наряд сшивали прямо на теле Монро перед актрисы. Этот «подарок президенту» обошелся в 12 тысяч долларов.
Селин Дион, 1993. Музыкальная премия "Грэмми" - мероприятие без строгого дресс-кода, в рамках которого звезды экспериментируют с нарядами как могут. Уж от кого, но от Селин Дион, появившейся на ковровой дорожке "Грэмми" в вязаном черном платье, не скрывавшем ни единый нюанс ее фигуры, никто не ожидал такой провокации. Певицу привыкли относить к разряду утонченных женщин - такого смелого поступка критики ей не простили.
Кейт Мосс и Наоми Кемпбелл, 1993. Топ-модель Кейт Мосс, которой было тогда 19 лет, надела абсолютно прозрачное платье-комбинацию на вечеринку Elite Model Agency Look of the Year в Лондоне, где выбирали модель года. Платье другой гостьи вечера и подруги Мосс, Наоми Кэмпбелл, также больше походило на ночной пеньюар, чем на коктейльный наряд.

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