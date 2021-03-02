"Крупным планом": известная модель похвасталась ягодицами

Фото: instagram.com/demirose

Британская модель 25-летняя Деми Роуз порадовала поклонников новым пикантным кадром. Фото выложила на своей странице в Instagram. По указанной локации снимок сделан на испанском курорте Ибица.

На фотографии Роуз предстала перед зеркалом. Для фото звезда надела белое боди с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло грудь девушки. Роуз стоит спиной к фотографу, демонстрируя крупным планом аппетитные ягодицы.

Деми сделала легкий нюдовий макияж, часть волос собрала в два хвоста, а остальные оставила распущенными.

"Встреть меня в 4:44 в мечтах", - написала модель под фото.

Поклонники засыпали модель комплиментами.

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