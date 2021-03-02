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вторник, 02 марта 2021 23:46

"Крупным планом": известная модель похвасталась ягодицами
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Деми Роуз поражает пикантными кадрами
Фото: instagram.com/demirose
Деми Роуз поражает пикантными кадрами
Деми Роуз поражает пикантными кадрами
Деми Роуз поражает пикантными кадрами

Британская модель 25-летняя Деми Роуз порадовала поклонников новым пикантным кадром. Фото выложила на своей странице в Instagram. По указанной локации снимок сделан на испанском курорте Ибица.

На фотографии Роуз предстала перед зеркалом. Для фото звезда надела белое боди с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло грудь девушки. Роуз стоит спиной к фотографу, демонстрируя крупным планом аппетитные ягодицы.

Деми сделала легкий нюдовий макияж, часть волос собрала в два хвоста, а остальные оставила распущенными.

"Встреть меня в 4:44 в мечтах", - написала модель под фото.

Поклонники засыпали модель комплиментами.

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Президентка львовского футбольного клуба "Лион" и экс-жена бывшего динамовца Николая Морозюка Ирина рассказала, как воспитывает ребенка и какой будет свекровью. Она опубликовала сообщение, в котором описала правила, которых придерживается ее сын 5-летний Илья.

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