Крошечный топ и пишные бедра: Деми Роуз засветила аппетитные формы в клубе

Фото: @demirosemawby

Британская Insta-модель Деми Роуз показала откровенный образ, в котором посетила ночной клуб с подругой.

Сексуальные формы девушка демонстрировала в Instagram.

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Для вечеринки Роуз выбрала крошечный белый топ, который едва прикрывает грудь, и откровенные штаны с открытыми бедрами. Волосы девушка собрала в высокий хвост и ярко накрасилась.

Комментаторы пришли в восторг от провокационного наряда Деми.

"Такой горячий аутфит", "ты на самом деле вышла в этом на улицу?", "ты выглядишь невероятно ярко", "почему это так сексуально?", "неважно, что ты надеваешь, ты всегда прекрасна".

Недавно манекенщица Деми Роуз продолжает радовать поклонников откровенными снимками, на которых позирует почти обнаженной.