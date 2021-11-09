Кристина Соловий топлесс и в розовой фате позировала для обложки альбома

Исполнительница 28-летняя Кристина Соловий показала обложку второй части альбома Rosa Ventorum. Первую часть представили еще в конце мая.

Артистка анонсировала премьеру в Instagram. Для обложки Соловий предстала топлесс перед объективом фэшн-фотографа Сони Плакидюк.

На снимке звезда прикрывает голую грудь руками и демонстрирует стройные ноги. Соблазнительный образ дополнила розовой фатой.

Фото: instagram.com/soloviyka

Поклонники написали в комментариях, что с нетерпением ждут новой части альбома. Также высказали мнение по поводу откровенного кадра:

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"Божественно", "Идеальная", "Это очень красиво", "Красиво, магически, соблазнительно", "Сказочно".

Певцы Олег Скрипка и Христина Соловий презентовали совместный клип на песню "Зима", который впоследствии войдет в сольный альбом Скрипки.