Козловский, Вакарчук и королева бурлеска: кто из звезд являются страстными кошатниками

В Европе 17 февраля любители четырехлапых друзей отмечают День кота. Сегодня есть праздничный повод еще раз обнять пушистого и угостить вкусностями.

Gazeta.ua рассказывает, кто из знаменитостей имеет кота, и показывает самые милые фото со звездными любимцами.

Автор: коллаж Gazeta.ua В Европе 17 февраля любители четырехлапых друзей отмечают День кота

Герой романтического реалити "Холостяк-10" Никита Добрынин и его избранница, блогер Даша Квиткова не только воспитывают сына Льва. Супруги имеют еще одного члена семьи - шотландского вислоухого кота Каспера. Появился у них в апреле 2020 года.

У американской актрисы Дрю Бэрримор живут собаки, белки и игуана. А несколько лет назад в семье было пополнение. Вместе с дочками кинозвезда уехала в приют, где планировала взять только одну кошку. А вернулись домой с тремя.

Музыкант Сергей Бабкин долгое время против того, чтобы в доме жили животные. Но однажды его любимая Снежана предложила поехать и только посмотреть на кошек. После этого они вернулись домой с двумя сфинксами – Кокоса и Цею. В июле 2020 года супруги взяли еще одного сфинкса - Мильфея.

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"Кто бы мог подумать лет шесть назад, что стану 100% кошатником", - шутил певец в сети.

Семья телеведущего Анатолия Анатолича тоже обожает домашних животных. Среди них есть и кошка породы сфинкса Гейша.

Английская актриса Кейт Бекинсейл часто радует фанов фотографиями и роликами с котами Клайвой и Уиллоу, одевая их в костюмы. Подписчики особенно любят Клайва за его сердитое выражение морды.

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Исполнитель Виталий Козловский обожает рыжую любимицу Касю. Нежностями с кошкой часто делится в сети.

Американская модель и исполнительница шоу в стиле бурлеска Дита фон Тиз признавалась, что почти не расстается с котом Алистером породы девон-рекс. Королева бурлеска берет его на поездки и на съемки. У пушистого даже есть своя страница в Instagram, за которой следят более 111 тыс. подписчиков.

Хореограф Евгений Кот с супругой Натальей Татаринцевой имеют двух четырехлапых. Супруги радуют фанов милыми кадрами с любимцами – Бандитом и Лисицей.

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Фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук - настоящий кошатник. Однако редко он показывает фанам кота британской породы Северина. Также певец фотографирует и четырехлапых, которых присмотрел на улице.

Фото: instagram.com/ditavonteese

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Американскую певицу Тейлор Свифт поклонники прозвали "королевой кошек". Она обожает свою четырехлапую подружку Мередит Грей, которую назвала в честь главной героини сериала "Анатомия Грей". В 2014 году у артистки было пополнение: дома поселилась кошка Оливия Бенсон. Ее Свифт назвала в честь персонажа сериала "Закон и порядок".

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У артистов Насти Каменских и Алексея Потапенко, более известного как Потап, есть бишон фризе Мими. Певица завела собаку еще в 2016 году и признавалась, что наконец ее мечта осуществилась.