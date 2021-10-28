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четверг, 28 октября 2021 11:44

"Костюм разведенной": Саша Пустовит ошеломила кадром в стиле ню к Хэллоуину
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Блогер Александра Пустовит, в Instagram известна как Саша Бо, похвасталась пикантным кадром.

Звезда сети позировала голой. Лицо прикрыла тыквой, а пышный бюст - руками. Снимком поделилась в Instagram.

"Когда лень было делать halloween make up и искать костюм", - пошутила она.

Блогерша Саша Бо ошеломила пользователей сети фото в стиле ню
Фото: instagram.com/sashaabo
Блогерша Саша Бо ошеломила пользователей сети фото в стиле ню
Блогерша Саша Бо ошеломила пользователей сети фото в стиле ню
Блогерша Саша Бо ошеломила пользователей сети фото в стиле ню
Блогерша Саша Бо ошеломила пользователей сети фото в стиле ню

В комментариях пользователи сети разделились: одним понравилось интимное фото, а другие написали, что это слишком.

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"Костюм разведенной женщины", "Все больше удивляюсь тому, как вы пытаетесь запихнуть максимум голого тела в кадр", "Когда нечего показывать, показывай сиськи", "Креативно, но мне кажется, перебор".

Блогер 26-летняя Александра Пустовит, в соцсетях Саша Бо, призналась, что увеличила размер груди. Ее формы заметили подписчики и начали задавать вопросы об изменениях в теле.

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