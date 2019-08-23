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пятница, 23 августа 2019 16:29

Короткий топ и обнаженные ноги: Надя Дорофеева во второй раз украсила обложку Cosmopolitan
4

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Надя Дорофеева во второй раз украсила обложку Cosmopolitan
Фото: @cosmopolitanukraine
Надя Дорофеева во второй раз украсила обложку Cosmopolitan
Надя Дорофеева во второй раз украсила обложку Cosmopolitan
Надя Дорофеева во второй раз украсила обложку Cosmopolitan

Украинская певица Надя Дорофеева украсила сентябрьскую обложку журнала Cosmopolitan.

Снимки появились на официальной странице издания в Instagram.

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Дорофеева позировала в синем обтягивающем мини-платье и на каблуках. На лице звезды был яркий макияж.

Певица во второй раз попала на обложку глянца.

"Я сделала это еще раз. С любимым Cosmopolitan. Спасибо за возможность быть первой украинской артисткой, которая появилась на вашей обложке дважды", - подписала публикацию Дорофеева.

Поклонники в миг отреагировали на новый пост Нади.

"Ты и в третий раз на обложке появишься, мы верим", "ты слишком красивая", "гордимся тобой", "лучшая артистка на лучшей обложке", "я в восторге, ты просто бомба".

Недавно певица Надя Дорофеева порадовала поклонников, примерив обольстительное бикини.

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