Короткий топ и обнаженные ноги: Надя Дорофеева во второй раз украсила обложку Cosmopolitan

Фото: @cosmopolitanukraine

Украинская певица Надя Дорофеева украсила сентябрьскую обложку журнала Cosmopolitan.

Снимки появились на официальной странице издания в Instagram.

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Дорофеева позировала в синем обтягивающем мини-платье и на каблуках. На лице звезды был яркий макияж.

Певица во второй раз попала на обложку глянца.

"Я сделала это еще раз. С любимым Cosmopolitan. Спасибо за возможность быть первой украинской артисткой, которая появилась на вашей обложке дважды", - подписала публикацию Дорофеева.

Поклонники в миг отреагировали на новый пост Нади.

"Ты и в третий раз на обложке появишься, мы верим", "ты слишком красивая", "гордимся тобой", "лучшая артистка на лучшей обложке", "я в восторге, ты просто бомба".

Недавно певица Надя Дорофеева порадовала поклонников, примерив обольстительное бикини.