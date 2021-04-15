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четверг, 15 апреля 2021 12:21

Королевская семья показала редкие фото принца Филиппа
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Члены королевской семьи вспоминают об умершем герцоге Эдинбургском в фото
Фото: www.facebook.comTheBritishMonarchy
Члены королевской семьи вспоминают об умершем герцоге Эдинбургском в фото
Члены королевской семьи вспоминают об умершем герцоге Эдинбургском в фото
Члены королевской семьи вспоминают об умершем герцоге Эдинбургском в фото
Члены королевской семьи вспоминают об умершем герцоге Эдинбургском в фото

В сети впервые показали фото принца Филиппа с королевой Елизаветой ІІ в окружении их 7 правнуков.

Эту и другие фотографии королевской семьи опубликовали на странице дворца в Facebook.

Таким образом члены королевской семьи вспоминают об умершем герцоге Эдинбургском.

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Фото с правнуками сделала герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в 2018 году, когда гостили в Балморале. На нем королевская пара сидит на диване во время семейного праздника. Королева занимает принца Луи - сына Миддлтон и принца Уильяма. На фото также присутствуют дети герцогов Кембриджских принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Дочери Питера Филиппа Саванна и Исла сидели рядом с принцем Филиппом, а на другом конце дивана были дети Зары и Майка Тиндалла: Лену держал ее двоюродный брат Исла, а рядом стояла Миа.

Принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, умер в пятницу, 9 апреля, на 100-м году. Он был потомком королевских семей нескольких стран. В память о принце Филиппе по всей Великобритании почти час звучал артиллерийский салют. Ранее подобная церемония проводилась только дважды: после смерти королевы Виктории в 1901 году и после смерти Уинстона Черчилля в 1965 году.

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