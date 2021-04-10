В память о принце Филиппе почти час звучал артиллерийский салют

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В память о принце Филиппе по всей Великобритании почти час звучал артиллерийский салют. Ранее подобная церемония проводилась только дважды: после смерти королевы Виктории в 1901 году и после смерти Уинстона Черчилля в 1965 году.

Салют начался ровно в полдень по лондонскому времени и продолжался более 40 минут. Пушечные залпы прозвучали с пристани Лондонского Тауэра и казарм королевской артиллерии в Вулиджа, а также из замков Белфаста, Кардиффа и Эдинбурга, передает bbc.com.

В казармах королевской артиллерии в Вулиджа выстрелы производились из пушек времен Первой мировой войны - с них стреляли в 1947 году в ознаменование свадьбы принца Филиппа, а позже - во время коронации Елизаветы II.

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Кроме того, к салюту присоединились корабли Королевского военно-морского флота, в том числе эскадренный миноносец "Даймонд" и фрегат "Монтроуз". Во время Второй мировой войны принц Филипп служил на флоте, а с 2011 года занимал должность лорда-адмирала.

Артиллерийский салют транслировался онлайн и по телевидению, а жителям Королевства рекомендовали наблюдать за церемонией из дома.

Принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, умер в пятницу, 9 апреля, на 100-м году. Он был потомком королевских семей нескольких стран. Потомок знатного немецкого рода Баттенберг, Филипп был правнуком датского короля Кристиана IX и внуком греческого монарха Георга I. Поэтому при рождении он унаследовал титул принца Греческого и Датского и мог бы претендовать на престолы обеих стран. Впервые принц встретил свою будущую жену Елизавету, когда той было 8 лет. 20 ноября 1947 года они поженились.