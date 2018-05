Королевская семья показала первые фото новорожденного принца

Кенсингтонский дворец обнародовал фото новорожденного принца Луи.

"Эта фотография была снята герцогиней Кембриджской 26 апреля в Кенсингтонском дворце", – написала в Twitter британская королевская семья.

На другом снимке принца Луи держит его сестра, принцесса Шарлотта. Фотография сделана 2 мая, в третий день рождения девочки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отмена свадебного поцелуя и перенос медового месяца: сообщили новые детали свадьбы принца Гарри

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace. This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte's third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp

This image of Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge at Kensington Palace on 26th April.



The Duke and Duchess would like to thank members of the public for their kind messages following the birth of Prince Louis, and for Princess Charlotte's third birthday. pic.twitter.com/bjxhZhvbXN