Отмена свадебного поцелуя и перенос медового месяца: сообщили новые детали свадьбы принца Гарри

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Подготовка по сей день идет полным ходом. Уже продуманы все мелочи церемонии.

Автор: glavcom.ua Гарри и Меган не выйдут на балкон для традиционного поцелуя

Как сообщает Us Weekly, Гарри и Меган не выйдут на балкон для традиционного поцелуя, как это раньше делали Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также принц Чарльз и принцесса Диана.

Венчания будет проходить не в Лондоне, а в часовне св. Георгия, в которой своего балкона нет. Вместо такой традиции Меган и Гарри сядут в карету и поедут приветствовать британцев по дороге в Фрогмор-хаус, где состоится прием для приглашенных гостей.

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Молодожены не поедут в медовый месяц сразу после свадьбы. Через неделю после свадьбы у них запланировано мероприятие. Свой медовый месяц Меган и Гарри планируют провести в Намибии.

В будущей жены принца много подруг и, чтобы никого не обидеть, она решила не выбирать из них кого-то на роль своей подружки невесты. Однако, все они будут присутствовать на свадьбе и поддерживать Меган в такой важный для нее день.