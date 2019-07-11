Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой

Фото: Instagram

Российская певица 46-летняя Наталья Королева удивила пользователей откровенным фото. Артистка, которая родилась в Киеве, голышом сделала стойку на руках. Фотографию опубликовала на странице в Instagram.

Эпатажная выходка Королевой стала реакцией на скандал, в который недавно попала Светлана Лобода. Последняя использовала в личном блоге не свою фотографию без разрешения владелицы.

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"Сегодня утром меня так поразил пост Светланы Лободы. В свои "ягодные" 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое, а здесь - шкандаль. Девушки, не ссорьтесь. @lobodaofficial и @nude_yogagirl, Вы - богини. Вы прекрасны", - прокомментировала фото певица.

Также Королева закрыла возможность комментировать фото. В конце добавила - "я знаю, что я прекрасна".

10 июля Лобода разместила в своем аккаунте обнаженную фотографию, которая оказалась собственностью другой девушки. Некоторые пользователи заподозрили, что на снимке изображена не Лобода, но певица игнорировала их замечания.