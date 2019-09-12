Кормление грудью, фэшн-бабушки и голые модели: показали нестандартных манекенщиц на Нью-Йоркской неделе моды

Нью-Йоркская неделя моды в разгаре. Мировые дизайнеры продолжают представлять новые коллекции сезона весна-лето 2020.
В этом году в фэшн-индустрии прошли глобальные изменения: на подиум вышли не только модели plus-size, но и бабушки и беременные женщины.
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Gazeta.ua создала подборку необычных и нетрадиционных моделей фэшн-мира.
1. Модели plus-size на показе Christian Siriano.
2. Модели plus-size и манекенщицы, которые кормят грудью на показе Rebecca Minkoff.
3. Беременная модель plus-size Эшли Грэм и модель с витилиго Винни Харлоу на показе Tommy Hilfiger x Zendaya.
4. Модели разного возраста и цвета кожи на показе Kate Spade.
5. Модели разного возраста, манекенщицы-мамы и обнаженное дефиле на показе Collina Strada.
6. Модели plus-size на показе Chromat.
В Киеве завершился модный показ Ukrainian Fashion Week сезона весна-лето-2020. Украинские дизайнеры поделились своим видением модных тенденций следующего года. Этой осенью на неделе моды приняли участие 64 бренды, выполнили 45 шоу и презентаций, показали 5 специальных проектов.
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