Кормление грудью, фэшн-бабушки и голые модели: показали нестандартных манекенщиц на Нью-Йоркской неделе моды

Нью-Йоркская неделя моды в разгаре. Мировые дизайнеры продолжают представлять новые коллекции сезона весна-лето 2020.

В этом году в фэшн-индустрии прошли глобальные изменения: на подиум вышли не только модели plus-size, но и бабушки и беременные женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Instagram против реальности: звезды, которые фотошопят себя в сети

Gazeta.ua создала подборку необычных и нетрадиционных моделей фэшн-мира.

1. Модели plus-size на показе Christian Siriano.

Автор: @csiriano На Нью-Йоркской неделе моды участвовали модели нестандартных для фэшн-мира параметров.

2. Модели plus-size и манекенщицы, которые кормят грудью на показе Rebecca Minkoff.

Автор: @rebeccaminkoff На Нью-Йоркской неделе моды участвовали модели нестандартных для фэшн-мира параметров.

3. Беременная модель plus-size Эшли Грэм и модель с витилиго Винни Харлоу на показе Tommy Hilfiger x Zendaya.





4. Модели разного возраста и цвета кожи на показе Kate Spade.

Автор: @katespadeny На Нью-Йоркской неделе моды участвовали модели нестандартных для фэшн-мира параметров.

5. Модели разного возраста, манекенщицы-мамы и обнаженное дефиле на показе Collina Strada.







6. Модели plus-size на показе Chromat.

Автор: @chromat На Нью-Йоркской неделе моды участвовали модели нестандартных для фэшн-мира параметров.

В Киеве завершился модный показ Ukrainian Fashion Week сезона весна-лето-2020. Украинские дизайнеры поделились своим видением модных тенденций следующего года. Этой осенью на неделе моды приняли участие 64 бренды, выполнили 45 шоу и презентаций, показали 5 специальных проектов.