Корейский лейбл H1ghr Music Records представляет первый музыкальный сборник

В середине августа H1ghr Music выпустили сайфер "The Arrival", который стал титульным треком в альбоме "Red Tape". Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Международный хип-хоп лейбл H1ghr Music представляет свой первый сборник, состоящий из 2 частей.

Этот проект является знаковым для лейбла и посвященный их 3-летию. Сборник представлен альбомами "H1ghr: Red Tape" и "H1ghr: Blue Tape". Выход "H1ghr: Red Tape" состоялся 2 сентября. Релиз второго альбома "H1ghr: Blue Tape" запланирован на 16 сентября. Кроме популярного в Корее хип-хоп артиста и генерального директора лейбла Джея Пака, H1ghr Music представляет музыкантов разных поколений корейской и американской хип-хоп сцены, таких как: Sik-K, pH-1, Woodie Gochild, Golden, GroovyRoom, Cha Cha Malone , 28AV.

Ранее Джей Пак анонсировал выход сборника, заявив: "Продюсеры, артисты и рэперы, продолжайте бороться! Мы люди, которые поддерживают и развивают эту культуру, за пределами хип-хоп шоу на выживание "Show Me The Money". Платформу строит культура, а не наоборот".

В середине августа H1ghr Music выпустили сайфер "The Arrival", который стал титульным треком в альбоме "Red Tape". Видеоклип показывает взаимосвязь между исполнителями лейбла, воплощаясь в энергичном, ритмичном фристайле, выполненном под общий бит.

Поклонников лейбла также порадует проект "How we rock" с альбома "Red Tape" - совместный трек Джея Пака с другими рэпперами H1ghr Music. Песня и клип демонстрируют рост каждого артиста в музыкальной индустрии. Видео "How we rock" объединяет яркие моменты в карьере рэперов в виде коллажа на белом полотне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезды пели на Софиевской площади бесплатно - Офис президента

Жесткий, развязный и энергичный рэп-альбом "Red Tape" посвящен истории корейского хип-хопа, воплощая страсть H1ghr Music к музыке. Легкий, мелодичный и расслабляющий хип-хоп альбом "Blue Tape" вдохновляет и исцеляет слушателя, давая возможность подзарядиться, что глоток свежего воздуха.

Альбом "1990" певца Макса Барских — один из самых ожидаемых музыкальных релизов этого года. Презентация пластинки запланирована на 9 октября. После громких премьер, которые ожидали поклонники Барских, музыкант готов представить главную интригу этого года — новый альбом. Артист также назвал песни из будущего альбома.