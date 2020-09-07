Макс Барских рассказал о премьере нового альбома

Альбом "1990" певца Макса Барских — один из самых ожидаемых музыкальных релизов этого года. Презентация пластинки запланирована на 9 октября.

После громких премьер, которые ожидали поклонники Барских, музыкант готов представить главную интригу этого года — новый альбом. Артист также назвал песни из будущего альбома.

Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

В 6-ой полноформатный LP (довгогральна пластинка — Gazeta.ua) артиста вошло 11 композиций, 4 из которых Барских презентовал в рамках первой части мирового тура Nezemnaya 2020. Менее чем за год лид-песня "Лей, не жалей" получила статус двойной платины и стала самой ротируемой песней на всех языках в период с 2008-го по 2020-й, побив рекорд Билли Айлиш с треком Bad Guy и Эд Ширан с хитом Shape Of You в рамках чарта TopHit Global Radio Chart.

Трек-лист будущего альбома "1990" выглядит так:

1. "Лей, не жалей"

2. "Небо льёт дождем"

3. "Двоє"

4. "По секрету"

5. "Океаны"

6. "Пустые глаза"

7. "По местам"

8. "Наивна"

9. "Все проходит"

10. "Самолёт"

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11. "Армагеддон"

Музыкальный проект Паренёк Простой продолжает выпускать песни, связанные с различными жизненными историями. Новая песня "Виталя" - история о том, как бывает, когда начинаешь заниматься тем, что тебе не удается, и когда достигнут успех перечеркивается.