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пятница, 03 декабря 2021 23:44

Кому Злата Огневич сказала заветное "да" - показали избранника "холостячки"
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Финальный 12-й выпуск романтического реалити "Холостячка" был показан 3 декабря. За сердце героини второго сезона Златы Огневич сражались трое участников в финале: Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко.

Сегодня певице устроили незабываемые свидания в Тунисе. Звезда побывала в пустынном уголке Сахары и испытала на себе экстрим, рассекая на квадроцикле. Романтические встречи Огневич показали в телепрограмме, передает Gazeta.ua.

В финале стало известно, что Огневич выбрала Задворного. Он – 32-летний столичный предприниматель. По образованию – юрист. Но долго в профессии он не задержался. Задворный купил станки и открыл цех по производству развивающих игрушек для детей. Сейчас его компания продает игрушки по всей Украине и за границу.

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Показали финальный 12-й выпуск романтического реалити "Холостячка"
Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Показали финальный 12-й выпуск романтического реалити "Холостячка"
В финале певице устроили незабываемые свидания в Тунисе
За сердце героини боролись три участника в финале: Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко
Огневич выбрала Андрея Задворного

Певица 35-летняя Злата Огневич поделилась, как сложились ее отношения во втором сезоне реалити "Холостячка". Перед финальным выпуском звезда решила заинтриговать поклонников.

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