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понедельник, 24 мая 2021 10:05

Комплексовала по поводу внешности: что известно о победительнице "Холостяка"
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Победительницей 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" стала Анна Богдан. Михаил Заливако вручил ей заветное колечко
Фото: instagram.com/hannastorozhuk
Победительницей 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" стала Анна Богдан. Михаил Заливако вручил ей заветное колечко
Победительницей 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" стала Анна Богдан. Михаил Заливако вручил ей заветное колечко
Победительницей 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" стала Анна Богдан. Михаил Заливако вручил ей заветное колечко
Победительницей 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" стала Анна Богдан. Михаил Заливако вручил ей заветное колечко

В прошлую пятницу состоялся финальный выпуск 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк". 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако выбрал свою победительницу. Ею стала 28-летняя Анна Богдан.

Gazeta.ua собрала самые интересные сведения о избраннице Холостяка.

Детство и юность

Анна Богдан (девичья фамилия - Сторожук) родилась в Киеве. В школе она комплексовала по поводу своей внешности - была худенькой, кудрявой и более смуглой, чем другие дети. Поэтому одноклассники часто подшучивали над Анной.

Она окончила Национальный университет пищевых технологий по специальности "Маркетолог".

Карьера и мечты

Девушка пробовала себя в модельном бизнесе, принимала участие в украинской Недели моды. Позднее стала турагентом. Побывала во многих странах, но не желает останавливаться. Богдан мечтает увидеть все старинные замки мира, побывать в Финляндии, сходить в гости к Санта-Клаусу и увидеть северное сияние. Также девушка увлекается экстремальным отдыхом - альпинизмом, прыжками с парашютом, освоила сквош, сайкл, бокс, а во время шоу - еще и тайский бокс.

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Личная жизнь

До знакомства с Михаилом Заливако девушка была женой экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Через три месяца после знакомства влюбленные поженились на острове Бали, Индонезия. Тогда она написала мужу песню и в день свадьбы спела ее на берегу океана. За полтора года супруги развелись. Инициатором разрыва была Анна.

Женщина мечтает о крепкой семье и троих детях. Рядом видит умного, смелого, активного, заботливого и порядочного человека.

Участие в "Холостяке"

В проект "Холостяк" Анна запомнилась тем, что была откровенна с героям шоу, нередко выражала свое возмущение и устраивала истерики. Богдан едва не ушла из шоу после того, как Заливако на ее глазах поцеловался с другой участницей. Однако импульсивность Анны нравилась Михаилу.

История Богдан и Заливаки начала стремительно развиваться после экстремального индивидуального свидания во Львове.

Анна заявляла, что после завершения "Холостяка" готова к серьезным отношениям.

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Организаторы реалити-шоу "Холостячка" рассекретили имя героини второго сезона. Ею стала артистка и представительница Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение" 35-летняя Злата Огневич. "Холостячка-2" выйдет на экраны осенью.

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