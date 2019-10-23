"Когда изменится ситуация в стране" - Таисия Повалий мечтает о концерте в Киеве

Таисия Повалий и Игорь Лихута мечтают устроить концерт в Украине. Фото: kp.ua

Муж и продюсер скандальной певицы Таисии Повалий Игорь Лихута рассказал, почему жена отменила концерт в киевском дворце "Украина".

Подробностями поделилось издание "КП в Украине".

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По словам Лихуты, они с Повалий посоветовались с профессионалами и решили, что сейчас проводить концерт в Украине будет неуместным.

"Посоветовавшись с профессионалами, мы с Таисией пришли к выводу, что из-за политической ситуации в нашей стране этот концерт проводить не стоит. Могут быть разные неожиданности. Поэтому решили подождать", - прокомментировал Лихута.

Продюсер заявил, что дело не в концертной площадке, а в конкретном артисте. Пока Повалий планирует гастролировать "за границей".

По словам мужчины, Повалий очень расстроилась из-за отмены концерта, но сдаваться не будет.

"Мы все равно сделаем этот концерт через год или через 1,5 года. Надеюсь, ситуация в стране изменится", - говорит Лихута.

Скандальная певица Таисия Повалий решила заступиться за себя из-за негатива, который получила в связи с планированием первого концерта в Украине за последние 5 лет. Повалий отметила, что никаких законов не нарушала.