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пятница, 31 мая 2019 16:57

Кита Харрингтона впервые сняли в реабилитационном центре
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Кот Харингтон лечится от алкоголизма
Фото: dailymail.co.uk
Кот Харингтон лечится от алкоголизма
Кот Харингтон лечится от алкоголизма

Британского актера Кита Харрингтона, который сыграл Джона Сноу в "Игре престолов", сняли папарацци на прогулке. Впервые знаменитость поймали после новости о лечении от алкогольной зависимости.

На фото актер идет по улице в серых спортивных штанах и белой футболке. На голове у него серая кепка.

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Харингтон уже месяц находится в реабилитационном центре в штате Коннектикут. Такой период лечения там стоит $120 тыс.

Недавно западные журналисты опубликовали данные о гонорарах главных актеров сериала "Игра престолов". Больше всех канал НВО заплатил датском актеру Николаю Костер-Вальдау.

Daily Mail
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