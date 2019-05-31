Кита Харрингтона впервые сняли в реабилитационном центре

Фото: dailymail.co.uk

Британского актера Кита Харрингтона, который сыграл Джона Сноу в "Игре престолов", сняли папарацци на прогулке. Впервые знаменитость поймали после новости о лечении от алкогольной зависимости.

На фото актер идет по улице в серых спортивных штанах и белой футболке. На голове у него серая кепка.

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Харингтон уже месяц находится в реабилитационном центре в штате Коннектикут. Такой период лечения там стоит $120 тыс.

Недавно западные журналисты опубликовали данные о гонорарах главных актеров сериала "Игра престолов". Больше всех канал НВО заплатил датском актеру Николаю Костер-Вальдау.