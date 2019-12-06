Ким Кардашян впечатлила рождественскими украшениями

Ким Кардашян подготовилась к Рождеству. Фото: rbc.ua

Известная американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян необычно украсила дом к Рождеству.

Соответствующее видео продемонстрировала в своей Instagram-Stories. Посреди гостиной звездного жилища расположена большая украшенная елка, а за окном увешаны гирляндами деревья. В комнатах расположены необычные белые сооружения похожи на сказочные деревья. Фигуры сделали на заказ из мягкой плюшевой ткани еще для прошлогоднего праздника.

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"Мне нравится. Они такие странные, как в Вовилле, только белые (Whoville - вымышленный город, фигурирующее в книге "Гринч, который украл Рождество") - сказала звезда.

Самая дорогая Рождественская елка в мире стоит $ 14 млн. Она установлена в отеле "Кемпински Байя" в курортном городе Марбелья в Испании.