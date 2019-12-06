Показали, как выглядит самая дорогая елка мира

Самая дорогая Рождественская елка в мире стоит $ 14 млн. Она установлена в отеле "Кемпински Байя" в курортном городе Марбелья в Испании.

Самая дорогая елка в мире

Экстравагантная елка высотой более 6 м, блестящая 3 тыс. кристаллов Сваровски, украшена настоящими страусиными яйцами, покрытыми тончайшими золотыми пластинками и алмазной пылью, безделушками с голубыми сапфирами и бриллиантами и декорирован роскошными тканями. Зеленая красавица находится под круглосуточной охраной, сообщает Daily Mirror.

Самая дорогая елка в мире

На создание игрушек с использованием кожи, меха норки, а также дорогих украшений, в частности, от таких известных домов, как Cartier, Chanel и Louis Vuitton, британская художница Дебби Уингэм потратила один месяц.

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В декабре у украинцев будет дополнительный государственный выходной. 25 числа будем отмечать католическое Рождество. С недавних пор праздник стал официальным выходным днем в Украине. Кроме того, украинское правительство готовит длительные новогодние каникулы.