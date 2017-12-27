Ким Кардашьян получила рождественский подарок на полмиллиона долларов

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян получила ценный подарок на Рождество. Фотографиями презента поделилась на своей странице в Instagram.
Муж знаменитости, рэпер Канье Уэст вручил ей коробку с беспроводными наушниками Apple Airpods, носками Adidas, сертификатами Netflix, Amazon и игрушкой Микки Маус.
На дне лежали акции компаний Walt Disney, Adidas, Apple, Amazon и Netflix. Их общая стоимость оценивается в полмиллиона долларов.
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"Лучший муж", - прокомментировала Ким подарок в социальной сети.
Недавно семейство Кардашьян-Дженнер поделилось рождественскими открытками на своих страницах в Instagram.
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