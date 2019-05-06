Ким Кардашян показала, сколько зарабатывает в Instagram

Ким Кардашьян. Фото: podrobnosti.ua

Американская теледива и звезда реалити-шоу Ким Кардашян зарабатывает $1 млн за пост в Instagram.

Знаменитость собралась судиться с брендом одежды Missguided USA из-за использования её фото без разрешения, сообщило издание TMZ.

Кардашян хочет отсудить у компании $5 млн. При подаче заявления она поделилась официальными документами о своём заработке.

По словам Ким, публикация на ее странице в соцсети стоит от $ 300 тыс. до $ 1 млн.

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"Я часто отклоняю предложения брендов, потому что не хочу связывать себя с компаниями одежды. Мой бренд пострадал из-за истории с Missguided USA", - поделилась Ким.

Ким Кардашян призналась, что учится на адвоката. Это её давняя мечтой.