Кевин Спейси должен выплатить $31 млн создателям "Карточного домика"

Американский актер театра и кино 62-летний Кевин Спейси должен заплатить $31 млн студии MRC, снявшей "Карточный дом". Он должен отдать такую ​​сумму из-за нарушения контракта.

Автор: Reuters Американского актера Кевина Спейси обязали заплатить студии, снявшей "Карточный дом"

Решение о том, что актера обязали платить возмещение, было принято еще в прошлом году. На днях юристы студии подали в суд ходатайство об очередном подтверждении этого решения, сообщает издание Rolling Stone.

Из-за того, что Спейси обвинили в секс-домогательствах, студия отстранила звезду от съемок в сериале и понесла миллионный ущерб.

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Иск против актера подали еще в 2019 году. В феврале 2020 года прошло несколько закрытых слушаний. Решение было принято в пользу студии. Спейси и его продюсерским компаниям, M Profitt Productions и Trigger Street Productions, сообщили об обязательном возмещении ущерба, гонораров юристов и судебных издержек.

Кевин Спейси - американский актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар". Известный по главной роли в сериале "Карточный домик" (House of Cards). В 2017 году вокруг Спейси разгорелся скандал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место около 30 лет тому назад. Рэпп сообщил, что когда ему было 14 лет, Спейси пригласил его к себе домой на вечеринку и, выпив спиртного, хотел соблазнить. Но мальчику удалось сбежать. Сам Спейси признался в Twitter, что не помнит этой встречи, которая могла случиться 30 лет тому назад в состоянии опьянения. Он принес извинения за "неприемлемое нетрезвое поведение". Спейси также признал, что в своей жизни имел половые отношения и с мужчинами, и с женщинами, но сейчас решил выбрать для себя путь гомосексуала.