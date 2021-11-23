Кевин Спейси должен выплатить $31 млн создателям "Карточного домика"

 
Ексклюзивы
1/5
Путин с помощью нелегалов расшатывает Европейский Союз
Путин с помощью нелегалов расшатывает Европейский Союз
Просмотров: 36
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 783
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1593
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 9424
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 387
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 360
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 24232
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Просмотров: 11358
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
1 Просмотров: 2619
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Просмотров: 342
Фото
Все фото
12
5
6
5
5
Скандальная Майли Сайрус отмечает 28-летие: сенсационные фото и факты из жизни именинницы
Скандальная Майли Сайрус отмечает 28-летие: сенсационные фото и факты из жизни именинницы
&quot;Персонал живет в отдельном доме&quot; - Камалия поделилась, сколько у нее помощников
"Персонал живет в отдельном доме" - Камалия поделилась, сколько у нее помощников
Мишель Андраде в латексных трусах порадовала фанов секси-изгибами
Мишель Андраде в латексных трусах порадовала фанов секси-изгибами
Дженнифер Энистон разделась ради эмоциональной сцены в сериале
Дженнифер Энистон разделась ради эмоциональной сцены в сериале
Дизайнер первой леди откровенно рассказала, как карантин развел ее с бизнесменом
Дизайнер первой леди откровенно рассказала, как карантин развел ее с бизнесменом
Видео
Все видео
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
Каменских выпустила осеннее mood video с блогером-романтиком TikTok
Каменских выпустила осеннее mood video с блогером-романтиком TikTok
Сын Илона Маска смешно зашел на онлайн-совещание отца
Сын Илона Маска смешно зашел на онлайн-совещание отца
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Для The Weeknd и Post Malone: украинка Таню Муиньо сняла кровавый клип-экшн
Для The Weeknd и Post Malone: украинка Таню Муиньо сняла кровавый клип-экшн
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 2097
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4608
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1404
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1143
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2727
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
Просмотров: 612
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
вторник, 23 ноября 2021 14:08

Кевин Спейси должен выплатить $31 млн создателям "Карточного домика"

  Комментировать

Американский актер театра и кино 62-летний Кевин Спейси должен заплатить $31 млн студии MRC, снявшей "Карточный дом". Он должен отдать такую ​​сумму из-за нарушения контракта.

Автор: Reuters
  Американского актера Кевина Спейси обязали заплатить студии, снявшей "Карточный дом"
Американского актера Кевина Спейси обязали заплатить студии, снявшей "Карточный дом"

Решение о том, что актера обязали платить возмещение, было принято еще в прошлом году. На днях юристы студии подали в суд ходатайство об очередном подтверждении этого решения, сообщает издание Rolling Stone.

Из-за того, что Спейси обвинили в секс-домогательствах, студия отстранила звезду от съемок в сериале и понесла миллионный ущерб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Распространял детское порно и насиловал несовершеннолетних: рэппера признали виновным в торговле людьми

Иск против актера подали еще в 2019 году. В феврале 2020 года прошло несколько закрытых слушаний. Решение было принято в пользу студии. Спейси и его продюсерским компаниям, M Profitt Productions и Trigger Street Productions, сообщили об обязательном возмещении ущерба, гонораров юристов и судебных издержек.

Кевин Спейси - американский актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар". Известный по главной роли в сериале "Карточный домик" (House of Cards). В 2017 году вокруг Спейси разгорелся скандал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место около 30 лет тому назад.

Рэпп сообщил, что когда ему было 14 лет, Спейси пригласил его к себе домой на вечеринку и, выпив спиртного, хотел соблазнить. Но мальчику удалось сбежать.

Сам Спейси признался в Twitter, что не помнит этой встречи, которая могла случиться 30 лет тому назад в состоянии опьянения. Он принес извинения за "неприемлемое нетрезвое поведение".

Спейси также признал, что в своей жизни имел половые отношения и с мужчинами, и с женщинами, но сейчас решил выбрать для себя путь гомосексуала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кевин Спейси должен выплатить $31 млн создателям "Карточного домика"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Скандальная Майли Сайрус отмечает 28-летие: сенсационные фото и факты из жизни именинницы

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 88064
&quot;Путин-х**ло. Зеля - сц*кло&quot;: тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
12
 Просмотров: 24232
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
105
 Просмотров: 11358
Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год
Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год
 Просмотров: 10647
Конец России, &quot;Доця&quot; в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
19
 Просмотров: 9424
Знаменитости
Скандальная Майли Сайрус отмечает 28-летие: сенсационные фото и факты из жизни именинницы
Скандальная Майли Сайрус отмечает 28-летие: сенсационные фото и факты из жизни именинницы
12
 Просмотров: 2835
"Персонал живет в отдельном доме" - Камалия поделилась, сколько у нее помощников
"Персонал живет в отдельном доме" - Камалия поделилась, сколько у нее помощников
5
 Просмотров: 1953
Мишель Андраде в латексных трусах порадовала фанов секси-изгибами
Мишель Андраде в латексных трусах порадовала фанов секси-изгибами
6
 Просмотров: 1845
Обиженная Адель покинула интервью. Из-за этого журналист был отстранен, а канал потерял $1 млн
Обиженная Адель покинула интервью. Из-за этого журналист был отстранен, а канал потерял $1 млн Просмотров: 2106
Со взъерошенной стрижкой пикси: Холли Берри произвела фурор ностальгическими фото
Со взъерошенной стрижкой пикси: Холли Берри произвела фурор ностальгическими фото Просмотров: 576
Больше всего комментируют
9
Участники акции под Офисом президента "дали Ермаку 10 дней", чтобы ушел в отставку
4
Московская церковь назвала украинца антихристом
2
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
1
Зеленский говорит так, будто дневал и ночевал на Майдане - Андрухович
1
Данилов: Если будет время "Ч" - Запад поможет
Голосов: 43908
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть