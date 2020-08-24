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понедельник, 24 августа 2020 23:47

Келли Осборн призналась благодаря чему похудела почти на 39 килограммов

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Келли Осборн призналась благодаря чему похудела почти на 39 килограммов
Келли Осборн сделала операцию по уменьшению желудка. ФОТО: Иnstagram.com / kellyosbourne

Недавно британская певица и телеведущая Келли Осборн удивила своим похудением на 38 с половиной килограммов.

О своем пути к новой фигуре звезда рассказала в подкасте Дэкса Голта и Адама Глина.

Как призналась Келли, два года назад она сделала себе операцию по уменьшению желудка.

"Я сделала рукавную резекцию желудка. Это меняет форму вашего желудка. Я сделала это почти два года назад. Я никогда об этом не врать. Это лучшее, что я когда-то делала", - заверила телезвезда.

Кроме этого, Осборн еще два года назад полностью отказалась от алкоголя. Келли отметила, что сама операция полностью не решает проблему. Это лишь толчок для дальнейшей работы над собой. И прежде чем работать над телом, необходимо навести порядок в голове.

Осборн предупредила, что без занятий спортом и правильного питания есть большой риск снова набрать вес.

Келли призналась, что толчком к таким изменениям в своей внешности стало то, что за лишнего веса ей постоянно отказывали в Голливуде. А еще звезда добавила, что у нее очень хорошая память, и с людьми, которые не принимали ее с любой формой тела, она принципиально не будет.

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9 июля этого года Мила Кузнецова с 13-м размером груди попала в Книгу рекордов Украины. Отныне она обладательница звания "Самая большая натуральная грудь Украины".

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Дата
25
августа

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