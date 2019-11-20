Кейт Миддлтон удивила стильным кружевом на королевском приеме

Герцогиня Кембриджская порадовала поклонников новым стильным выходом. Вместе с мужем принцем Уильямом она сходила на ежегодное концертное шоу в Лондоне.
37-летняя Кейт Миддлтон пришла на торжественное мероприятие в платье Alexander McQueen. Ее наряд имел кружевной слой сверху, под ним - бежевая подкладка. Приталенный силуэт подчеркнул стройную фигуру Миддлтон.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в коротких шортах
Свой образ герцогиня дополнила черными лодочками. Из украшений имела массивные серьги.
Недавно Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике в компании Меган Маркл. Соответствующие снимки появились на странице королевской семьи в Instagram.
Комментарии