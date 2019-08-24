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суббота, 24 августа 2019 16:00

Катя Осадчая поздравила мужа редкими фото

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Катя Осадчая поздравила мужа редкими фото

Юрий Горбунов празднует 24 августа свой день рождения, ему исполнилось 49 лет.

На странице в Instagram Катя Осадчая опубликовала чувственный ролик, в котором собрала совместные фотографии с мужем.

"Уже пять лет 24 августа для меня праздник двойной. Юрий Горбунов, нам никогда не грустно, нам хорошо работать вместе, путешествовать или просто смотреть кино дома. Мы уже успели облететь полмира и нам точно будет что рассказать внукам. Спасибо тебе, что я встретила мужчину с лучшим в мире характером и чувством юмора, которое спасает в любой ситуации. Юра, с Днем рождения. Все остальное, лично", - подписала ролик ведущая.

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В комментариях Юрий Горбунов публично поблагодарил жену за поздравления и признался в любви.

"Спасибо тебе, моя любимая! Очень тебя люблю!" - написал под постом звезда.

Поклонники и украинские звезды - Мика Ньютон, Андре Тан тоже присоединились к поздравлениям Юрия Горбунова с днем рождения.

"С днем рождения! Вы очень клевые, а главное - настоящие", "Берегите друг друга", "Вы оба замечательные. Вот, что получается у пары, когда сочетаются две зрелые личности, готовые к не токсичным отношениям! Всего наилучшего имениннику!" - написали поклонники пары в Instagram.

В июне этого года Юрий Горбунов победил в номинации "Папа года" и получил почетный приз – статуэтку. Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают 2-летнего сына Ивана. От первого брака у Осадчей есть 16-летний сын Илья от нардепа Олега Полищука.

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Дата
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