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четверг, 07 октября 2021 12:38

Кароль, Вакарчук и Зеленские посетили мероприятие, посвященное трагедии в Бабьем Яру
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Президентская чета Владимир и Елена Зеленская с президентами Израиля Ицхаком Герцогом и Германии Франком-Вальтером Штайнмайером почтили память погибших в Бабьем Яру. 6 октября они посетили Мемориальный комплекс в Киеве, где в тот же день открыли "Кристаллическую стену плача" Марины Абрамович.

На мероприятии, посвященном 80-летию трагедии в Бабьем Яру, пришли также певцы Тина Кароль и Святослав Вакарчук, мэр Киева Виталий Кличко и брат Владимир Кличко. Фото опубликовали на сайте издания "Новини Live".

Президентская чета Владимир и Елена Зеленская с президентами Израиля Ицхаком Герцогом и Германии Франк-Вальтером Штайнмайером почтили память погибших в Бабьем Яру
Фото: president.gov.ua
Певица Тина Кароль надела элегантное пальто от Balmain
Мероприятие посетил и солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук
Мэр Киева Виталий Кличко тоже был на мероприятии
Боксер Владимир Кличко почтил память погибших в Бабьем Яру

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Первая леди Украины появилась в пальто баклажанного цвета от украинского бренда AMG. Кароль надела элегантное пальто от Balmain.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер почтил память расстрелянных в Бабьем Яру. Президент Германии подчеркнул, что склоняет голову в скорби и одновременно испытывает глубокую благодарность за примирение.

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