Кароль, Вакарчук и Зеленские посетили мероприятие, посвященное трагедии в Бабьем Яру

Президентская чета Владимир и Елена Зеленская с президентами Израиля Ицхаком Герцогом и Германии Франком-Вальтером Штайнмайером почтили память погибших в Бабьем Яру. 6 октября они посетили Мемориальный комплекс в Киеве, где в тот же день открыли "Кристаллическую стену плача" Марины Абрамович.

На мероприятии, посвященном 80-летию трагедии в Бабьем Яру, пришли также певцы Тина Кароль и Святослав Вакарчук, мэр Киева Виталий Кличко и брат Владимир Кличко. Фото опубликовали на сайте издания "Новини Live".

Фото: president.gov.ua

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Первая леди Украины появилась в пальто баклажанного цвета от украинского бренда AMG. Кароль надела элегантное пальто от Balmain.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер почтил память расстрелянных в Бабьем Яру. Президент Германии подчеркнул, что склоняет голову в скорби и одновременно испытывает глубокую благодарность за примирение.