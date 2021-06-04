Кароль в обтягивающем платье с пикантным декольте взбудоражила сеть

Певица 36-летняя Тина Кароль ошеломила подписчиков обольстительной серией фотографий.

Артистка предстала в черном платье с вырезами на талии и откровенным декольте. Опубликовала фото в Instagram.

Фото: instagram.com/tina_karol

Звезда соблазнительно позировала перед камерой. Автором снимков является фотограф Алина Симоненко.

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В посте под фото исполнительница прорекламировала собственное серебряное колье, которое выпустила в коллаборации с брендом ювелирных украшений.

Артистка 36-летняя Тина Кароль поразила фанатов пикантными снимками. Певица приняла участие в рекламной фотосессии шелковых платков. На фотографиях звезда позировала в белом боди и джинсах. Образ дополнила оранжевым платком из коллекции, которую создала в коллаборации с брендом Dolya.