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вторник, 25 мая 2021 11:54

В боди и платке: Кароль подразнила фанов соблазнительным фотосетом
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Тина Кароль поразила снимками с рекламной фотосессии
Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль поразила снимками с рекламной фотосессии
Тина Кароль поразила снимками с рекламной фотосессии
Тина Кароль поразила снимками с рекламной фотосессии
Тина Кароль поразила снимками с рекламной фотосессии

Артистка 36-летняя Тина Кароль поразила фанатов пикантными снимками. Певица приняла участие в рекламной фотосессии шелковых платков.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, звезда позировала в белом боди и джинсах. Образ дополнила оранжевым платком из коллекции, которую создала в коллаборации с брендом Dolya.

Автором снимком является фотограф Алина Симоненко.

Поклонники засыпали Кароль комплиментами в комментариях.

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"Богиня", "Волшебная", "Это точно фотосессия для рекламы платков?".

Украинская певица Тина Кароль вызвала бурю эмоций у фанатов своими новыми сексуальными фото. Кароль отдыхала на Сейшелах. Там она устроила импровизированную фотосессию на пляже. Тина предстала без макияжа в обтягивающей кофточке без белья. На снимке она нагнулась над камерой и еле удержала пышный бюст в коротком топе.

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