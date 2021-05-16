Тина Кароль без белья взбудоражила воображение фанатов

Украинская певица Тина Кароль вызвала бурю эмоций у фанатов своими новыми сексуальными фото.

Снимки знаменитость запостила в Insta-stories.

Кароль отдыхает на Сейшелах. Там она устроила импровизированную фотосессию на пляже. Тина предстала без макияжа в обтягивающей кофточке без белья. На снимке она нагнулась над камерой и еле удержала пышный бюст в коротком топе.

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Фанаты Кароль рассыпались в комплиментах, которые писали в комментариях.

"Она лучшая", "ракурс роскошный", "выглядишь просто супер", "я влюблен".

Автор: @_fantina Тина Кароль поделилась пикантным снимком.

Певица Тина Кароль полетела на отдых с сыном 12-летним Вениамином.