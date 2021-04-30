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пятница, 30 апреля 2021 21:32

Кароль, Билык и Slavia: кто еще из украинских исполнительниц незамужние
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Артистка Злата Огневич рассказывала, что ей "везет на подонков". У звезды не было романтических отношений за последний год. Ее бывший оказался абьюзером, поэтому после разрыва она обратилась к психотерапевту. Теперь женщине сложно довериться мужчине. Знаменитость стала новой "Холостячки", чтобы найти любовь в реалити.

Gazeta.ua рассказывает об украинских певиц, у которых нет пары.

Исполнительница Тина Кароль провела в браке с музыкальным продюсером Евгением Огиром пять лет. Пара поженилась в 2008-м. В том же году у них родился сын Вениамин. 2013 года Огир умер от рака желудка. Звезда тяжело переживала потерю любимого, посвящала ему песни и до сих пор не вышла замуж. О ее романах с разными мужчинами постоянно ходят слухи. Однако артистка никогда не комментировала их.

Певица Slavia, настоящее имя которой Ярослава Хома, объявила о разводе с музыкантом Михаилом Фомой, более известным как Dzidzio. Пара встречалась около 20 лет. Семь лет провела в браке. А последние восемь месяцев - не живут вместе. Артистка отметила, что пока мужчина строил карьеру, она - теряла себя.

Артистка Злата Огневич рассказала, что ей "везет на подонков"
Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Тина Кароль тяжело переживала потерю любимого, посвящала ему песни и до сих пор не вышла замуж
Slavia, настоящее имя которой Ярослава Хома, расстается с Dzidzio и активно развивает сольную карьеру
Артистка Jerry Heil в одном из интервью рассказывала, что до сих пор у нее не было серьезных отношений
Ирина Билык подала документы на развод с фотографом

"До развода мы пришли плавно и осознанно. Хотя мы больше не пара, остаемся близкими", - говорила в одном из интервью Хома.

Исполнительница Ирина Билык жила с мужем Асланом Ахмадовым на две страны: она - в Украине, он - в России. Пара познакомилась в 2011 году. В марте 2016 года - поженилась, а в декабре 2015-го звезда родила сына Табриза. Ранее супруги виделись чаще. Но из-за пандемии фотограф не приезжал к жене почти год. Билык подала документы на развод.

Артистка Jerry Heil в одном из интервью рассказывала, что до сих пор не было серьезных отношений. У Яны Шемаевой - настоящее имя певицы - были отношения последний раз несколько лет назад.

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"Я до сих пор не умею принимать мужское внимание. Я закрываюсь, не могу почувствовать себя секси. У мамы с папой сложные отношения. И она тоже не умеет принимать от него внимание. Я наблюдаю сейчас: он ей говорит "Я тебя люблю", а в мамы реакция "Да иди ты", даже если шутливо. У меня не сложилась модель того, что такое хорошие отношения. Иногда кажется, что я сломана", - делилась певица.

Певец Михаил Хома, который имеет сценический псевдоним Dzidzio, сообщил о том, что разводится с женой Ярославой. Их роман длился около 20 лет, семь из которых пара провела в браке.

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30
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