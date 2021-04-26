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понедельник, 26 апреля 2021 19:01

7 детей, многочисленные измены и долговременные разводы – какие звездные пары разорвали отношения после 20 совместных лет
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Певец Михаил Хома, который имеет сценический псевдоним Dzidzio, сообщил о том, что разводится с женой Ярославой. Их роман длился около 20 лет, семь из которых пара провела в браке.

"Тема сложная. Мы договорились расстаться. Давно уже. Поэтому мы лишь хотим это сделать красиво, красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше", - отметил певец.

Какие еще звездные пары расстались после многих лет вместе, подготовила Gazeta.ua.

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур рассталась с миллионером-инвестором Шелби Брайаном. Об их разрыве стало известно в октябре прошлого года. Вместе пара была более 20 лет, 16 из которых - в браке.

Михаил Хома разводится с женой Ярославой после 20 лет отношений
Фото: instagram.com/slavia_official
Главный редактор американского Vogue Анна Винтур рассталась с миллионером-инвестором Шелби Брайаном после 20 лет отношений
Брак американского актера, бодибилдера и бизнесмена Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер длился более 25 лет. На фото - Шварценеггер (справа) и Шрайвер (в центре) вместе с детьми
Актер и режиссер Мел Гибсон и медсестра Робин Мур поженились в 1980-м, а разорвали отношения в 2009 году
Голливудский актер Юэн МакГрегор и Ив Мавракис прожили в браке 22 года и вместе воспитывали четырех дочерей

Развод голливудского актера Юэна МакГрегора с Ив Мавракис длился около двух лет. Они прожили в браке 22 года и вместе воспитывали четырех дочерей: Клару Матильду, Эстер Роуз, Джамиян и Анук.

Официально разорвать отношения супругам удалось летом 2020-го. Бывшая пара не могла прийти к согласию в имущественных, финансовых и вопросов опеки над детьми.

Брак американского актера, бодибилдера и бизнесмена Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер длился более 25 лет. За это время у них родилось четверо детей: Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер.

Впоследствии знаменитость признался, что на протяжении всей семейной жизни изменял жене. Шрайвер подала документы на развод после того, как пара отметила серебряную свадьбу.

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Актер и режиссер Мел Гибсон и медсестра Робин Мур поженились в 1980-м. Пара вместе воспитывала семерых детей: Ханну, Эдварда, Кристиана, Вилли, Луи, Майло и Томми. Звездные супруги были вместе около 29 лет. 2009 года стало известно о том, что Гибсон порвал отношения и ушел от жены к русской пианистки Оксаны Григорьевой.

Британская певица Адель около 2 лет назад разорвала отношения с мужем Саймоном Конецким. Но только недавно бывшая пара смогла договориться об официальном разводе. Скандальные бракоразводные процессы звезд затягивались из-за того, что экс-супруги договаривались по поводу опеки над детьми и разделяли имущество.

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