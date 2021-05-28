Каминская в новом клипе раскрыла свои альтер эго

Артистка Слава Каминская представила видеоработу на песню Slava Bogu. Режиссером клипа выступил Сергей Ткаченко.

Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Экс-участница группы "НеАнгелы" превратилась из лирической героини на самоироничною певицу. В клипе представлены восемь историй, которые раскрывают альтер-эго Каминской.

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"Это абсолютно моя история. И клип, и песня - это мое внутреннее состояние 24/7. Краски, стеб, лексика, я давно мечтала реализоваться именно в таких образах. Именно с таким настроением нужно менять принцев на лошадей", - описала артистка.

Исполнительница и бывшая участница группы "Неангелы" 36-летняя Слава Каминская представила сольный сингл под названием "911". Поклонники были в восторге от композиции, о чем написали в комментариях.