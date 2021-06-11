Каминская топлесс, Бабкина в бикини и длинные ноги Никитюк - чем щеголяют звезды в сети

Звезды регулярно пополняют пикантный контент и делятся откровенными фотографиями с подписчиками. Публикуют соблазнительные фото в Instagram.

Телеведущая Леся Никитюк показала серию фотографий, на которых позировала в черном слитном купальнике и босоножках. Фотосессию устроила посреди двора на фоне каменного забора. Жена музыканта Сергей Бабкина Снежана поразила фанатов фигурой в купальнике. Сфотографировалась на пляже. Участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова соблазнила сеть черно-белыми фотографиями. Для фотосета выбрала черное мини-платье. Образ дополнили босоножки на каблуках и аккуратные локоны. Артистка Слава Каминская поделилась откровенным позированием топлес. Она появилась только в черных плавках.

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Gazeta.ua собрала самые эффектные снимки, которые публиковали звезды на этой неделе.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитости поражают поклонников откровенными фотографиями. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл устроила фотосессию в необычном комплекте нижнего белья. Артистка Настя Каменских ошеломила пикантным кадром со съемок клипа. Звезда соблазнительно позировала в красном длинном платье. Британская модель Деми Роуз регулярно снимается в соблазнительных нарядах. На фотографии появилась в красной спортивной кофте и обнажила пышную грудь.