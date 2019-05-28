Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца

Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских отправилась в свадебное путешествие со своим новоиспеченным мужем Алексеем Потапенко (Потап) в турецкую Анталию.

Артистка на своей странице в Instagram очаровала фанов нежным пляжным снимком с мужем. А потом выложила ряд откровенных фото, на которых похвасталась своими прелестями. В кадрах поп-звезда позирует в оливковом бикини с кружевной отделкой в ​​различных позах, демонстрируя ягодицы и идеальные изгибы.

"Медовый месяц", - написала певица в снимками.

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Читатели певицы пришли в восторг от ее "сочных" форм и засыпали ее комплиментами в комментариях.

"Вот я люблю красивые сочные формы", "Фигура огонь!!!", "Шикарная, самая женственная, сексуальная фигура", "Потапу везет", "Шикарно, хорошего отдыха, и море позитива", "Красавица, аппетитная", - пишут в комментариях.

Потап и Настя Каменских поженились 23 мая в загородном ресторане под Киевом. Они начали встречаться 6 лет назад. Ранее Потап был женат с продюсером Ириной Горовой. У них есть сын 10-летний Андрей.