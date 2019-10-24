Каменских в бикини развеяла слухи о беременности

Украинская певица Настя Каменских поехала на отдых к океану в Мексику.
Звезда опубликовала яркие фото в купальнике в Instagram.
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Каменских позировала на фоне океана в белом бикини и бежевом парео. Волосы звезды были распущены, на лице ни грамма макияжа.
"Только ты и природа. Больше ничего не нужно", - подписала публикацию Настя.
Поклонники засыпали Каменских комментариями.
"Настя просто сияет от счастья", "красавица", "прекрасно выглядишь", "ты, природа и твой любимый", "такие живые фото", "невероятно красиво", "кажется не беременна".
Украинская певица Настя Каменских анонсировала выход нового видеоклипа. Промо-ролик появился в Instagram звезды.
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