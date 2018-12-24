Каменских сняла туфли, а Сердючка - звезду: неожиданные моменты грандиозного финала "Х-фактора"

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Состоялся финал вокального шоу "Х-фактор" на СТБ. По его результатам суперфиналистами стали: Дима Волканов и ZBSband. Именно они на гала-концерте будут сражаться за победу в шоу и профессиональную поддержку на сумму 1000000 гривен.

Настя Каменских и ее группа отпраздновали выход в суперфинал босиком, разулись на сцене и устроили зажигательные танцы.

"У нас был только один план: или мы здесь, или нет. Каждый эфира были готовы, что за нас не проголосуют, ведь мы не считаем себя сильными вокалистами или личностями, но, когда мы прошли в суперфинал и половина Украины голосует за нас, это было большим открытием, потому что мы никогда не верили в себя так, как верят в нас, - говорят ребята ZBSband, - Настя нам помогла, собрала в кучу. В гримерке решили, если пройдем в суперфинал, то станцуем на сцене босиком и станцевали

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Автор: Пресс-служба Финал 9-го сезона шоу "Х-фактор"

Пытаемся перед выступлением настроиться и не забыть номер. Связываемся друг с другом глазами, концентрируемся и начинаем петь, - говорят участники "ZBSband" и добавляют, что их традиция перед выступлением простая, - позвонить близким перед прямыми эфиром, спросить все ли у них хорошо, смогли добраться до зрительного зала " .

"На своем пути еще не встречали людей, которые в нашей стране были бы успешными актерами театра, кино и удачными музыкантами одновременно. Поэтому думаю, если у нас получается идти в этих трех направлениях, почему бы их не объединить в один. Почему нет ? Жизнь одна и нужно брать от нее все что удается. Если Боженька нас поцеловал, если наши близкие поддержали нас в кино и театре, то почему бы нет ", - говорят ребята из" ZBSband ".

Впервые на украинской сцене спела экс-солистка культовых Spice Girls Melanie C. Она поразила дуэтом с Ольгой Жмуриной . Легенда британской музыки Alex Clare спел с Марком Савиным , певец MONATIK вышел на сцену с ZBSband. Четвертая звезда удивила своим появлением на сцене не только зрителей, но и членов жюри - ею стала Верка Сердючка, которая поразила зажигательным номером с Дмитрием Волкановым .

Финал оказался неожиданностью для Дмитрия. Об этом рассказал Gazeta.ua. Сердючка сняла звезду и предложила парню загадать желание.

Ожидали, что удастся дойти до суперфинала в шоу?

Я полон амбиций, желания и верил в себя.

Автор: Пресс-служба Финал 9-го сезона шоу "Х-фактор"

Помогла звезда с головы Верки Сердючки?

Если бы не звезда, то многое было бы потеряно. Я был в шоке. Я никогда этого не видел, чтобы Сердючка снимала звезду. Мы репетировали номер, но не этот невероятный момент. Я действительно получил большой заряд энергии. Затем было непросто собраться и спеть лирическую песню "Голуби".

Каким представляли Андрея Данилко до вашего с ним знакомства?

Я всегда представлял Андрея Данилко добрым и коммуникабельным человеком, и он оказался таким и в реальности. Мы с самого начала сработались и сошлись мыслями. Андрей Михайлович стал тем человеком, который дает невероятное количество информации, как начинающему. Он учит меня, как общаться с публикой, как вести себя на сцене, с прессой, за кулисами, столько советов , которые я ни от кого не получил бы.

Перед вашим выходом на сцену в зале поднимается громкий девичий визг. Как реагируете?

Много пишут признаний и приятных слов девушки. Ценю внимание женской аудитории, мне очень приятно. Я еще очень юный и мне это льстит, спасибо им. Ведь, если бы не они, этого всего не было бы и даже атмосфера в зале была бы иная. Поэтому я очень благодарен.

Со многими ребятами сдружились на проекте. Чей уход переживали сложнее всего?

Труднее всего было переживать уход Ивана Ищенко, мы очень сильно дружили. Было трудно перестраиваться. Вообще со всеми дружим, но не привязываемся. Также очень в хороших отношениях с ZBSband.

Есть ли какие-то ритуалы, которых придерживаетесь перед каждым выступлением, что помогли, по вашему мнению, дойти до финала?

Я, когда еду в субботу на эфир в съемочный павильон, кладу шапку в карман и одеваю кепку. Это мои счастливые вещи. С первого эфира так делаю. Так в этот эфир шапка у меня лежала в куртке, выкладываю затем, чтобы снова положить в карман. Однажды среди недели куда-то положил шапку и не мог найти себе места. Все перерыл и к счастью нашел.

Последние секунды перед выходом на сцену, когда ведущий объявляет ваше выступление. О чем думаете?

Хотя бы все получилось, люди восприняли все так как ты хочешь, чтобы не забыть слова, в правильную камеру посмотреть. Но, когда выходишь на сцену - все это забываешь. Ты просто в каком - то шарике , летишь по своему пути, тебя никакие танцы или слова не волнуют - просто в эйфории, сцена все меняет.

Кроме дуэта со звездой финалисты исполнили еще по 2 композиции, одна из которой та, с которой они получили "Да" от судей на кастингах "Х-фактора".

Проект покинул подопечный Дмитрия Шурова Марк Савин, категория "30+" и подопечная Олега Винника Ольга Жмурина категория "Девчата".

" Дальше будет отдых и подготовка к гала- концерту , на котором надеюсь представить авторскую песню , - делится финалист проекта Марк Савин и добавляет, что именно благодаря "Х- фактору " стал открытым и научился быть более откровенным со зрителем и всеми остальными, - честность , самая главная черта характера человека для меня " .

"Быть собой, максимально открываться и дарить людям любовь, что и сделала. Всегда стараюсь концентрироваться на моменте и сделать все от себя зависящее . Перед выходом на сцену крещусь, хотя не очень религиозная. Это мне помогает, давно завела себе такую традицию, поэтому мне проще и чувствую себя спокойнее ", - говорит Ольга Жмурина .

Впервые в истории украинского "Х-фактора" в финале у каждого из судей шоу осталось по одному участнику. Супер финал шоу состоится в эту субботу.