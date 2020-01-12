Каменских поделилась новым пикантным фото с отдыха

Украинская певица Настя Каменских обнародовала пикантную фотографию, на которой позирует без макияжа в ярком неоновом купальнике. Бикини изрядно подчеркивает пышные прелести исполнительницы.

Свой сообщение Каменских посвятила женской энергии. По ее мнению, каждая женщина имеет особый талант.

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"Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью - это талант каждой женщины. Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это. Женщина от природы обладает необыкновенной пластичностью, удивительной восприимчивостью и способностью чувствовать. и каждый из нас должен развивать в себе этот талант. Талант чувствовать мир и окружающих", - пишет певица Instagram.

Автор: instagram.com/kamenskux Украинская певица Настя Каменских обнародовала фотографию, на которой позирует без макияжа в ярком неоновом купальнике

Поклонники певицы засыпали ее комплиментами. Пишут, что она красивая и мудрая женщина.

Настя Каменских вместе с мужем, рэпером и продюсером Алексеем Потапенко, отдыхают в Мехико. Звезда часто радует поклонников фото с отдыха.