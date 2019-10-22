Каменских анонсировала стильный клип на новый трек

Украинская певица Настя Каменских анонсировала выход нового видеоклипа.
Промо-ролик появился в Instagram звезды.
Премьера видео запланирована на пятницу, 25 октября.
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В ролике Каменских появилась в очках необычной формы и с ярким макияжем.
"Готовьтесь, будет очень огненно", - подписала публикацию Настя.
Сторонники засыпали звезду комментариями.
"Кажется, это очень бомба", "очень жду", "умеете заинтриговать", "наконец новая песня", "очень стильно".
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В сети появилось фото беременной украинской певицы Насти Каменских. Снимок опубликовал на просторах Instagram один из фан-аккаунтов звезды.
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