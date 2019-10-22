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вторник, 22 октября 2019 15:51

Каменских анонсировала стильный клип на новый трек

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Каменских анонсировала стильный клип на новый трек
Настя Каменских анонсировала новую песню. Фото: @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских анонсировала выход нового видеоклипа.

Промо-ролик появился в Instagram звезды.

Премьера видео запланирована на пятницу, 25 октября.

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В ролике Каменских появилась в очках необычной формы и с ярким макияжем.

"Готовьтесь, будет очень огненно", - подписала публикацию Настя.

Сторонники засыпали звезду комментариями.

"Кажется, это очень бомба", "очень жду", "умеете заинтриговать", "наконец новая песня", "очень стильно".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В сети появилось фото беременной украинской певицы Насти Каменских. Снимок опубликовал на просторах Instagram один из фан-аккаунтов звезды.

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